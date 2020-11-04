الأهلي يترقب.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية والإفريقية مباراة نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع بين فريق الأهلي والمتأهل من فريقي الزمالك والرجاء المغربي الشهر الجاري.





وحسم النادي الأهلي تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على الوداد المغربي ذهابا وإيابا 2-0، 3-1 على الترتيب، وينتظر في النهائي المتأهل من مباراة الزمالك والرجاء في إياب الدور نصف النهائي للبطولة المحدد لها مساء اليوم، علما أن الفريق الأبيض حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد.





موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020:

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري موعداً لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة بين الأهلي والمتأهل من الزمالك والرجاء المغربي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.





الجدير بالذكر أن مباراة النهائي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا كان محددا لها 6 نوفمبر الجاري، ولكن تم تأجيلها إلى 27 نوفمبر بناءا على طلب من السلطات المصرية مستضيفة النهائي القاري، لتزام نها مع مواعيد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي ستقام يومي 7، 8 من الشهر الحالي.





وستذاع مباراة النهائي الأفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسوف يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة الأمور الفنية في المباراة، كما يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر على مواقع الانترنت.



