نجم إنتر ميلان مطلوب في باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم إنتر ميلان الإيطالي يعيش واحدة من أصعب فتراته على الإطلاق وذلك في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن أنطونيو كونتي غير راضٍ عن مستوى إيركسن ولا يمانع من بيعه في الفترة المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أعرب عن رغبته في التعاقد مع النجم الدنماركي البالغ من العمر 28 عامًا الذي انتقل إلى إنتر ميلان في يناير عام 2020 قادمًا من توتنهام.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إيركسن خاض بقميص إنتر ميلان حتى الآن 33 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.