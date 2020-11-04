نجم إنتر ميلان مطلوب في باريس سان جيرمان

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم إنتر ميلان الإيطالي يعيش واحدة من أصعب فتراته على الإطلاق وذلك في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.


وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن أنطونيو كونتي غير راضٍ عن مستوى إيركسن ولا يمانع من بيعه في الفترة المقبلة.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أعرب عن رغبته في التعاقد مع النجم الدنماركي البالغ من العمر 28 عامًا الذي انتقل إلى إنتر ميلان في يناير عام 2020 قادمًا من توتنهام.


وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إيركسن خاض بقميص إنتر ميلان حتى الآن 33 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

أخبار تهمك

عاجل.. انتهاء جلسة حسم الملفات الشائكة بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل

منذ ساعة

فوز الدلنحات وخسارة منوف في جولة مثيرة بالترقي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ يوم

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه