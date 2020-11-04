إسلام جمال يُفجر مفاجأة بشأن تنظيم دوري أبطال آسيا 2021

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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كشف إسلام جمال الدين عضو اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موعد ونظام النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

 

وتستضيف الملاعب القطرية منافسات دوري أبطال آسيا بين فرق شرق القارة من دور المجموعات حتى نصف النهائي وكذلك ستقام المباراة النهائية والذي تأهل لها فريق برسبوليس الإيراني على أرضية ملعب الجنوب.

 

وقال إسلام جمال في تصريحات إعلامية: "الاتحاد الآسيوي يُناقش بجدية خيار إقامة النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة، وهذا بالطبع يعود بسبب عدم وضوح الصورة فيما يخص السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانتهاء تلك الجائحة".

 

أضاف "ومن المتوقع أن نسخة 2021 ستُلعب بنظام التجمع بدءًا من ملحق التصفيات المؤهل إلى دور المجموعات والذي سيبدأ في منتصف شهر يناير القادم".

 

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي أقر استكمال نسخة الموسم الجاري بنظام التجمع بعد صعوبة خوض مباريات الذهاب والإياب نظرًا لظروف الطيران وصعوبة التنقل بسبب الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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