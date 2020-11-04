محمد رمضان يحتفل بتخطيه مليار و800 مليون على تيك توك

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احتفل النجم محمد رمضان بوصول هاشتاج #محمد_رمضان لـ مليار و٨٠٠ مليون على تيك توك، و1لك عبر حسابه الشخصي بموقعت تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ونشر "رمضان" صورة له وعلق قائلا: الحمد لله هاشتاج #محمد_رمضان يتخطى المليار و٨٠٠ مليون على تيك توك ".



وكان الفنان محمد رمضان، تصدر مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".



ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".



وكانت احدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

