البورصة الأمريكية ترتفع مع ترقب اللحظات الحاسمة بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الأربعاء، مع اقتراب اللحظات الحاسمة فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.


ولا يزال السباق الرئاسي لم يُحسم بعد في الانتخابات الأمريكية مع استمرار فرز الأصوات في ولايات متأرجحة وهامة.

ورغم تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي بحسب النتائج الأولية، زعم دونالد ترامب أنه فاز بالسباق.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى انتخابات الكونجرس مع تقارب واضح في مجلس الشيوخ، في حين يتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في مجلس النواب حتى الآن.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 4.7 بالمائة خلال سبتمبر المنصرم.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 المائة أو ما يعادل 233 نقطة، ليسجل مستوى 27713 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.5 بالمائة إلى 3422 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 2.8 بالمائة إلى 11474نقطة.

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