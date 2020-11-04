فكري الصغير يقترب من قيادة دمياط بالقسم الثالث

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن عبداللطيف الدومانى إستقالتة من قيادة فريق دمياط، بدوري القسم الثالث، قبل أسابيع من انطلاق النوسم الجديد 2020.2021.


و "الفجر الرياضى" بوجود مفاوضات جادة مع أحمد فكرى الصغير لتولى قيادة الفريق الأول بنادى دمياط بالقسم الثالث بداية من الموسم المقبل.

وكان المدير الفنى السابق للفريق الدمياطي قد أعلن رحيله عن الفريق للخلاف في وجهات النظر مع مجلس الإدارة حول وضع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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