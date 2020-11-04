عاجل.. انتهاء جلسة حسم الملفات الشائكة بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

خرج منذ قليل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فرع النادي بالشيخ زايد عقب اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالفريق.





وانطلقت الجلسة قي الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء، وحضرها الخطيب وموسيماني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة ملفات عدة، متعلقة بالفريق الأول واللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.





كما تناقش الخطيب وموسيماني، ملف اللاعبين المعارين خارج النادي الأهلي، خاصة بعد قرار عودة الرباعي محمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، و الأمر نفسه لـ الاعبين الذي لا يرغب المدير الفني الجنوب أفريقي في الفريق الموسم المقبل، وعلى رأسهم الأنجولي جيرالدو دا كوستا.





وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي قبل أيام انتقال عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ‏إلى نادي الاتحاد السكندري لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للنادي الأهلي استعادته بعد ‏السنة الأولى.





كما أعلن مدير التعاقدات بالنادي عن بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى نادي ‏الاتحاد السكندري نهائيا، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد السنة الأولى.‏





في الوقت الذي انتقل المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي في صفقة بيع نهائي للنادي السعودي، بينما انتقل حسين السيد ظهير أيس الفريق إلى طلائع الجيش.



