فستان قصير مليء بالورود.. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة الجميلة ريم مصطفي، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "مصطفى" في الصورة بـ بفستان قصير مليء بالورود، وشعرها الذهبي وابتسامتها الجميلة، وعلقت على الصورة قائلة: “Clothed with Strength and Dignity، Laugh from the Heart with Faith”.

في سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان احمد العوضي والذي يعرض على منصة watch it ".

وتألقت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأبيض حمالات وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

فستان قصير مليء بالورود.. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة
فستان قصير مليء بالورود.. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة
فستان قصير مليء بالورود.. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة
فستان قصير مليء بالورود.. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة
فستان قصير مليء بالورود.. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة
فستان قصير مليء بالورود.. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصور جديدة

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