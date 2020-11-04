فوز الدلنحات وخسارة منوف في جولة مثيرة بالترقي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق مركز شباب الدلنجات الفوز على ضيفه فريق مركز شباب سمنود، بهدغ دون مقابل، اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث.


وفي المقابل، خسر نادي منوف على ملعبه ووسك جمهورة، من نظيرة فريق مركز شباب قليوب، بهدفين مقابل هدف.

بذلك ارتفع رصيد الدلنجات الى نقاط يلية قليوب برصيد 7 نقاط ثم سمنود الذي يملك 4 نقاط ومنوف صاحب 3 نقاط.

ويلتقي في الجولة قبل الأخيرة منوف مع سمنود ،وقليوب مع الدلنجات يوم الإثنين المقبل.

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