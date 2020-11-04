"إحنا في الإسعاف".. نجل نشوى مصطفى يكشف عن تطورات حالة والدته

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طمأن نجل الفنانة نشوى مصطفى الجمهور عن حالتها الصحية وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد والمنشور الذي عبرت فيه عن سوء حالتها الصحية.



وكتب نجل "مصطفى" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "انا ابن نشوى باطمن كل الطيبين اللي بيدعو لامى وبلغتها من حضراتكم عشرات الالاف من الدعوات الطيبة — احنا دلوقتى فى عربية الاسعاف فى طريقنا للمستشفى شكرا ً وزارة الصحة المصرية شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين".



يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى أعلنت أمس عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".