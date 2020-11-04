واعاً يا من أقترن اسمك بأروع الأعمال.. هكذا نعى حكيم المنتج هاني ثابت

Advertisements



نعى المطرب حكيم ، المنتج هاني ثابت، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



ونشر حكيم صورة تجمعه بالمنتج الراحل هاني ثابت، وعلق عليها قائلاً :"وداعًا دكتور هاني ثابت ، يا من اقترن اسمك بأروع الأعمال وأسعدتنا وأمعتنا ، مهما تحدثت عنك لن أعطيك حقك لإنك أحدثت ثورة فى عالم الموسيقى وكنت صاحب الفضل بعد ربنا على جيلي بالكامل لأنك عشقت صناعة النجوم من خلف الكواليس ودائما كنت ناكراً لذلك ، ستبقى باقٍ معنا للأبد بذكرياتك الجميلة.



والجدير بالذكر أن حكيم طرح مؤخرًا أغنية "صحاب أونطة" ، والأغنية تم تصوير في إحدي الإستديوهات الكبري بالقاهرة ، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt.



يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.

