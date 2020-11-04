شكرا بنت بلادي الغالية.. درة تكشف عن هدية هند صبري لها

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شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".



حيث ظهرت فى الصورة التى نشرتها "درة" باقة ورد اهدتها اياها الفنانة التونسية هند صبرى، لتهنئتها بالزواج، وعلقت درة قائلة: "شكرا بنت بلادى الغالية".



وقامت الفنانة درة بالرد على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بانها زوجه تانيه وان زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة:" كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".



كانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

