نجم الأهلي يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية، أن أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، رفض الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.


وأوضحت التقارير، أن الشيخ يتمسك بالبيع النهائي، ويرفض مبدأ الإعارة، حيث تمت إعارته في مناسبيتين سابقتين لنادي مصر المقاصة.


وازدادت التكهنات خلال الآونة الأخيرة، حول رغبة الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالأهلي، في التخلي عن خدمات أحمد الشيخ، خلال الموسم المقبل.


وتؤكد تقارير صحفية، أن إدارة الأهلي تلقت عدة عروض لاستعارة أحمد الشيخ، من أندية الإتحاد السكندري ومصر المقاصة وسموحة.


ومن المنتظر انضمام طاهر محمد طاهر رسمياً، وعودة الجناح محمد شريف، وهو ما سوف يقلص من فرص اللاعب بالمشاركة أساسياً.

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