بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.





وأشارت الهيئة، إلى البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل علي معظم أنحاء البلاد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية الغربية.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بار علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون مائل للبرودة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الخميس، عن شبورة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 30% تقريبا على بعض المناطق من القاهرة الكبري، وأمطار خفيفة الي متوسطة 40% علي بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة) ومتوسطة 60% تقريبا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "السلوم - مطروح – الإسكندرية- مطروح- رشيد-بورسعيد-العريش"، وكما تنشط الرياح علي معظم انحاء البلاد مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج من مترين ونصف الي ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 28، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

