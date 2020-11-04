الفيشاوي يسخر من أحمد شيبه بشكل كوميدي عبر "إنستجرام"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements


شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "الفيشاوي" في الصورة برفقة الفنان مصطفي خاطر وأحمد شيبه وعلق على الصورة قائلا "الزهر لعب بس للأسف شيبه رايح في النوم".

يذكر أن سخر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون".

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها "الفيشاوي" من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة "نمبر 1".

حيث ظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل "كاريكاتير" داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم "الفيشاوي" بـ لكم "رمضان" بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي خاطر الفنان أحمد الفيشاوي الفن اخبار الفن احمد شيبه أحمد الفيشاوي

أخبار تهمك

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتهاء جلسة حسم الملفات الشائكة بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

منذ 41 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

فوز الدلنحات وخسارة منوف في جولة مثيرة بالترقي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

هاشتاج "محمد رمضان قطع عيشهم" يتصدر تريند تويتر بعد أزمته مع الطيار الموقوف

أروي غاضبه من تشبيهها بمايكل جاكسون: "أنا قمر"

أحمد الفيشاوي يروج لأغنيته الجديدة "نمبر 2"

أحمد الفيشاوي يرد مجددا على محمد رمضان.. فماذا قال؟!

أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور له من داخل الجيم

أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان في بوستر أغنيته الجديدة "نامبر 2"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه