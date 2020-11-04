عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

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تحركت وزاة الصحة لـ نقل الفنانة نشوي مصطفي لـ العناية الصحية، وذلك بعد اصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، وطلب المساعدة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث كتب الكاتب الصحفي هاني يونس عبر حسابه بموقع "فيس بوك":" إلى كل من أرسل لى بوست الفنانة نشوى مصطفى

اطمنوا، وزارة الصحة تحركت على الفور، وهى فى طريقها للمستشفى، ربنا يشفى الجميع".



في سياق متصل، طلبت الفنانة نشوي مصطفي الاستغاثة بـ وزارة الصحة عبر موقع "فيس بوك" وقالت:" باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".



في سياق متصل، قد تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، مؤشر البحث جوجل وذلك بعد ان اعلنت عن خبر اصابتها بفيروس كورونا.



حيث كتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على فيسبوك:" ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم "



واضافت نشوى مصطفى فى منشورها: "الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى".



وكانت قد نعت نشوى مصطفى، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.



ونشرت نشوى مصطفى، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت قائلة: البقاء والدوام لله - مع السلامة يااستاذ فى الجنة ونعيمها بإذن الله ".

