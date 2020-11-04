البحرين: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية حكومية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
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استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، بمكتبه صباح اليوم، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم.

وخلال اللقاء، أكد الوزير الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميًا ملحوظًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي.

وبحث الطرفان العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة ووزارة الصناعة في سبيل تعزيز هذا القطاع ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة.

من جانبه، أكد النائب السلوم أن تظافر جهود الجهات ذات العلاقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة محددة، وذات مؤشرات واضحة أسهم بشكل كبير في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وازدهاره، مثمنًا في هذا الإطار جميع القرارات التي تبنتها الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع.

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