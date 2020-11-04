تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لإعادة المفاوضات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في يناير المقبل قبل 6 أشهر من نهاية عقده.





وأشارت صحيفة تليجراف البريطانية إلى أن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع ميسي في الصيف الماضي بعد قرار البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن برشلونة وذلك لوجود خلافات مع إدارة النادي الكتالوني بقيادة الرئيس المستقبل جوسيب ماريا بارتوميو.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر سيتي قدم عرضًا إلى ميسي الصيف الماضي مدته 3 مواسم بالإضافة إلى موسمين آخرين في نيويورك سيتي التابع لمجموعة السيتي مع راتب صافي يصل إلى 40 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرضًا جديدًا إلى ميسي في يناير المقبل من أجل التعاقد معه بشكل مجاني في الصيف المقبل ويسعى المان سيتي لحسم هذا الملف بسرعة قبل أن تنجح الإدارة الجديدة في برشلونة في إقناع النجم الأرجنتيني بالتجديد.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يضع في حسبانه أن ميسي من الممكن أن يرحل في الصيف المقبل سواء من ناحية رغبته في تغيير الأجواء أو صعوبة تجديد عقده في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عمر برادة المدير المالي لمانشستر سيتي كان قد أكد بالفعل منذ أسابيع أن ناديه سيُعيد المفاوضات مع ميسي إذا حافظ البرغوث الأرجنتيني على رغبته في الرحيل عن برشلونة.





وقال برادة في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية:"إنه موهبة رائعة ويمكن أن يكون له تأثير كبير على أي ناد في العالم داخل وخارج الملعب على الفور".





واختتم براده تصريحاته قائلاً:"إنه أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في جيله، أعتقد أن أي نادي في العالم يود استكشاف إمكانية ضمه".



