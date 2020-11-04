تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من الإتفاق مع فريق صنداونز الجنوب أفريقي للحصول على خدمات المهاجم الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.

تعاقد الأهلي مع سيرينو 

وارتبط اسم سيرينو مع الأهلي، للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تعاقد الفريق الأحمر مع المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني في الفترة الماضية.

من جانبه ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن مسؤولي الأهلي توصلوا لاتفاق مع صنداونز على ضم المهاجم الأوروجوياني مقابل 3ملايين دولار لمدة ثلاثة سنوات.

ويجيد سيرينو اللعب كمهاجم صريح أو على الجناين، حيث يبلغ من العمر 29 عامًا، وأظهر تألقًا كبيرًا مع صنداونز في دوري أبطال أفريقيا على مدار العامين الماضيين.

وفي نفس السياق، كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن تطور جديد بشأن صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي سيقوم بتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات، للسفر إلى مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

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