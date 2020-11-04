المغربي: إعادة تسير حركة المرور على طريق "سفاجا - سوهاج" عقب إغلاقه ثلاث أيام

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت الدكتورة هدي مغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عن  إعادة الحركة المرورية لطريق سفاجا- سوهاج بشكل طبيعي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وذلك بعد تعرض الطريق لسقوط الأمطار.

ووجهت "المغربي" الشكر والتقدير للمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية للهئية العامة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر، على الجهد المبذول في صيانه وإصلاح وصلات الطريق وإنجاز المهام والمساعدة علي سرعة فتح الطريق وتأمينه حفاظا على سلامة المواطنين. 

وأوضحت "رئيس المدينة" أن الطريق تم تأهيله وصيانة وإصلاح كافة الترميمات به، حيث تم  بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الرصف المتعاقدة بالمدينة، وذلك بعد إغلاق الطريق لمدة أربعة أيام، بسبب مياه السيول التي تسببت في نحر جانب الطريق ا، مما تسبب فى حدوث قطع عرضي، مما أعاق حركة السير بالطريق، واضافت انه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكبارى وإدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع بطول 100 متر فى 5 متر عرض بالكيلو 35 من الطريق القادم من سوهاج سفاجا.

وأضافت "المغربي" أنه تم الدفع  بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كافة المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت  رئيس المدينة الجهات المعنية بالوحدة  المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسؤولة،  حتي تم إعادة حركة المرور لطبيعتها.

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