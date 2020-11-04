إحلال وتجديد خطوط صرف صحي "هبوط مدينة العمال" بقنا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخطوط انحدار صرف صحي بمنطقة مدينة العمال بقنا بتكلفة إجمالية قدرها خمسة مليون ونصف جنيه تقريبا.
وأشار المهندس عمرو مدير المشروع بالشركة أنه المشروع تنفيذ شركه المساهمه المصريه ( العبد ) يتكون من ثلاث مراحل وهي:

مرحلة أولى إحلال وتجديد هبوط خط انحدار صرف صحي شارع بورسعيد امام الحملة الميكانيكية للشركة بطول 65 متر قطر 18بوصة.

والمرحلة الثانية امام سوق ليبيا بطول 90 والمرحلة خلف المطافي بمدينة العمال.

وذلك ضمن خطة الاحلال والتجديد التي تقوم ادارة المشروعات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومده المشروع 6 أشهر.

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