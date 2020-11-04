البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة نيوجيرسي



تم تدشين ست مذابح، ثلاث في الكنيسة الرئيسية وثلاث آخرين بكنيسة تعلوها.



وتم تدشين المعمودية وأيقونات حضن الآب بالهياكل الست والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونستاز).



وشارك في صلوات التدشين والقداس عدد من أحبار الكنيسة وكهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها، وعدد محدود من الشعب، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

اعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة أمس القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بنيوجيرسي، أمريكا.وبدأ قداسة البابا تواضروس خدمة القداس الإلهي كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا، وذلك عقب انتهاء صلوات تدشين مذابح الكنيسة ومعموديتها وأيقوناتها.