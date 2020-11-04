موراتا يفوز بجائزة لاعب الشهر في يوفنتوس
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:00 م
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي عن فوز الإسباني ألفارو موراتا بجائزة لاعب الشهر عن أكتوبر الماضي بعد المستويات التي قدمها اللاعب وتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته لهدف في خمسة مباريات بمختلف المسابقات.
وكان موراتا قد عاد للبيانكونيري خلال الصيف الماضي بعد أن رحل خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2016 إلى صفوف العملاق الإسباني فريق نادي ريال مدريد.
ويستعد موراتا لقيادة هجوم اليوفنتوس أما فريق نادي فرينكفاروس لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء.
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