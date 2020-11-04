عاجل.. مصير مباراة الزمالك والرجاء بعد إصابة حكام الـVAR بكورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نفى مصدر داخل الإتحاد الافريقي لكرة القدم وجود أي نية لتأجيل أو إلغاء مباراة الزمالك ضد الرجاء والتي تقام اليوم الأربعاء لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا.


وكان الكاف قد أعلن إكتشاف حالتين إيجابتين لكورونا بين حكام الفار المعينين للمواجهة إلى أن المباراة ستقام في موعدها بعد أن أثبت الفحص سلامة حكام الساحة.


يُذكر أن الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة الرجاء والزمالك في المباراة النهائية التي تُقام يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر على ملعب إستاد برج العرب بعد أن أطاح بالوداد المغربي من نصف النهائي الآخر.

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