سيراميكا كليوباترا يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية استعدادا للدوري الممتاز

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الدخول في معسكر مغلق صباح السبت المقبل في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة استعدادات الفريق لخوض منافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.


وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة تنسيقية خلال الفترة الماضية، تم الاستقرار خلالها على إقامة معسكر مغلق للفريق بدءا من السبت المقبل، خارج القاهرة، وتم اختيار محافظة الإسكندرية لاستقبال المعسكر.


ويواصل الفريق تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي يوميا بشكل طبيعي، ويسعى الجهاز الفني إلى الارتفاع بالمعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي، حيث وضع مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري برنامجا خاصا للتدريبات البدنية يوميا.

أخبار تهمك

موسيماني يتلقى مفاجأة سعيدة قبل نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصير مباراة الزمالك والرجاء بعد إصابة حكام الـVAR بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مستقبل كهربا وصالح جمعة داخل الأهلي في خطر

منذ أقل من ساعتين

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ أقل من ساعتين

خاص.. تطورات جديدة بشأن ضم صفقة سيرينو للأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

03:00 م

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

02:45 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه