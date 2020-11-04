محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هناك متابعة لحظية على مدار الساعة من جميع الجهات بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، لأعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار وكذا الاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وأشار إلى استمرار جولاته المفاجئة بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة قيام كافة الجهات بأعمالها لحين الانتهاء من النوة الحالية، وذلك بتواجد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

وفي هذا الصدد؛ تابع اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم المرور على عمليات شفط وكسح مياه الأمطار، بكافة البؤر بحي وسط، وأسفل الانفاق والكباري بطريق كارفور والداون تاون، محرم بك، ومنشا، وكذا أمام شركة الزيوت المستخلصة ومستشفي حساب، طريق وانفاق الكورنيش؛ الشلالات القبلية وأمام ساعة الزهور، ميدان سعد زغلول وميدان الشهداء. 

وتابع محارب هيلع رئيس حي شرق ميدانيًا أعمال تصريف مياه الأمطار بشوارع الحي شملت كوبري كليوباترا، والمرور على شوارع سموحة، محور طريق المحمودية، خلف محطة سيدي جابر كما تم الدفع بعدد من سيارات الشفط بشارع النصر سموحة، فضلًا عن شفط تجمعات المياه بطريق الحرية بالتقاطع مع شارع دياب جليم، أسفل كوبري الناموس.

كما تابع رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك عمليات شفط مياة الأمطار وذلك بشارع قصر رأس التين أمام مركز شباب الأنفوشي، أمام نادي السيالة الرياضي، شارع ٢٦ يوليو "طريق الكورنيش " أمام مدرسة الأنفوشي الثانوية، أمام حديقة أبي العباس، أمام القنصلية الفرنسية، شارع الغرفة التجارية أمام جامعة سنفور،شارع البحرية أمام قسم الجمرك،شارع المسافر خانة مع شارع خطاب والهلال، شارع حسن عاصم، على بك جنينة، سوق الحص بنطاق الحي للتأكد من سيولة الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتفقد اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان أعمال تصريف المياه ومنع وجود تجمعات لمياه الأمطار وذلك بشارع المعمورة السياحي، الملك، بجوار نفق 45، 30 الصفا والمروة، الطريق الدولي، مصطفى كامل، كوبري العامية وتم التعامل الفوري مع تجمعات المياه التي تم رصدها. 

وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول عمليات شفط مياه الامطار بشارع ابراهيم السيد من العيسوي،شارع مسجد سيدي بشر امام الحي حتى العيسوي، دوران جيهان حتى نفق سيدي بشر بحري، شارع مسجد السلام،ش أحمد العوامري،ش ٨١١،ش ٨٠٤ ( أرض المحمرة )،ش جمال عبد الناصر عند مدرسة العهد السعيد، شارع مستشفي طيبة، ملك حفنى قبلي امام مسجد عبد الحليم،شارع مصطفي كامل أمام الجزارين.

وتفقد السيد موسي رئيس حى العجمي بمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بطريق إسكندرية مطروح قبلي أمام كارفور أمام دوران كلاسيك، شارع الهانوفيل الرئيسي،شارع المحكمة، أمام معمل ألفا، شارع الهانوفيل أمام مستودع البوتاجاز،شارع أبو حليقه متفرع من شارع الحديد والصلب أبو يوسف بحري، أمام ٦ أكتوبر.
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يؤكد على المتابعة اللحظية بأحياء المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار

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