أمين عام الشيوخ: الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس قبل منتصف الشهر المقبل (فيديو)

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قال المستشار محمود عتمان، امين عام مجلس الشيوخ، إن اللجنة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس انتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون للائحة المعدة من قبل الامانة العامة للمجلس.



وأضاف "عتمان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن اللائحة سيتم الانتهاء منها قبل منتصف الشهر المقبل.



وتابع امين عام مجلس الشيوخ، أن هناك مجموعتين عبر الواتس آب للتواصل مع النواب، ونشر الأخبار لهم وتلقي استفساراتهم، موضحًا أن هناك تطبيق للإجراءات الاحترازية داخل المجلس بارتداء الكمامة والتعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي، منوهًا بأن أولى جلسات المجلس محددة يوم 29 نوفمبر الساعة العاشرة صباحًا.



وكان استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق.



وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق: "أقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ وهو له سمعته في القضاء ونفخر بتوليه المسئولية فهو شرف وقامة كبيرة ومثل مُشرف للقامات القضائية".



وتابع وزير العدل السابق، قائلا:" نقدم التهنئة لمصر بتوليه المنصب وهو طوال حياته مثال يُحتذى به في القضاء وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون إضافة كبيرة في العمل البرلماني".



وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أُرحب بأخي الكبير حيث كان لنا الشرف أن تزاملنا في القضاء لأعوام طويلة وتعلمنا منه الكثير في العديد من المجالات ونتمنى له عمر مديد كي نتعلم منه أكثر وأكثر.



وكان قد استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، أمس الاثنين، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.



وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية دور الصحافة في تغطية القضايا التشريعية، مؤكدًا وجود كتيبة من الصحفيين المتميزين يقومون بتغطية أخبار المؤسسة التشريعية.



من جانبه، قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "جئت اليوم لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسته لمجلس الشيوخ وهو قامة قانونية كبيرة واسم معروف في المجال القانوني والسلك القضائي".



وقال: "نحتاج في الفترة القادمة أن يكون مجلس الشيوخ صوبة للدراسات القانونية والسياسية ويقدم وجوه سياسية فاعلة في السنوات القادمة"، مشيرا إلى أن المجلس يضم مجموعة من شيوخ المهنة والشباب وسيكون تجربة غير مسبوقة في تاريخ مصر.



وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام على أتم استعداد للتعاون مع مجلس الشيوخ، قائلا: "هدفنا واحد وهو مساندة الدولة المصرية والدفاع عنها في كل مواقفها، ونمثل خط دفاع قوى عن الدولة المصرية بمفهومها الكبير ليس رئيس ولا نظام حكم وإنما الشعب، والعلم، والنشيد، وكلها معاني مقدسة ندافع عنها".