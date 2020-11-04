نائب محافظ قنا يلتقي ممثلي "التصالح حياة" الخاصة بدفع رسوم التصالح في مخالفات البناء لغير القادرين

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التقي حازم عمر نائب محافظ قنا، بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بممثلي البرنامج الرئاسي ومسئولي حياة كريمة لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة " والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وذلك في حضور الاستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة اعمال مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.





وأشار نائب المحافظ خلال الاجتماع الي ان اعمال المبادرة تأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا مشيرا الي ان عدد الحالات التي تم ترشيحها للمبادرة بلغ 1314 حالة منها 210 حالة تم الموافقة علي استحقاقها لدفع رسوم مخالفات التصالح، منوها الي ان المبادرة مستمرة وتستهدف دفع رسوم التصالح لمن تقدموا بطلبات ومن لم يتقدموا من المواطنين الاولي بالرعاية.



وأضاف عمر أنه سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها وزارة التضامن كبرنامج تكافل وكرامة لتكون بمثابة دليل إرشادي للقائمين علي أعمال المبادرة لحصر الفئات المستحقة، مشيرا الي انه سيتم تشكيل لجان مكونة من مسئول من المتابعة والأملاك والتضامن الاجتماعي للعمل بجانب خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة للمشاركة في عمليتي الحصر والرصد الميداني للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.



