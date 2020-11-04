الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة من الخميس حتى السبت.. أمطار وبرودة ورياح

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:46 م
الطقس
الطقس
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الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة من الخميس حتى السبت.. أمطار وبرودة ورياح

نستعرض لكم في السطور التالية طقس الـ3 أيام المقبلة الذي كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوقعات الخبراء للأيام الثلاثة المقبلة (الخميس – الجمعة – السبت)، إذ من المتوقع أن يسود  الخميس طقس غائم على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، كما تتوفر  فرص لسقوط أمطار على الوجه البحري، خفيفة على بعض المناطق، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية،  مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس الـ3 أيام المقبلة
أما عن درجات الحرارة  غدا الخميس فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري : بين 26 ـ 18.
- السواحل الشمالية: بين 24 ـ 20.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : بين 29 ـ 24.
- شمال الصعيد:  26 ـ 18.
- جنوب الصعيد:  29 ـ 20 درجة مئوية.

الجو في نهاية الأسبوع
كما أوضحت الهيئة أن طقس بعد غد الجمعة سيكون غائما على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  وجنوب الصعيد ، مع نشاط للرياح .

كذلك من المتوقع ان تكون درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26- 18.
- السواحل الشمالية : 24 ـ- 20.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : 29 – 24.
- شمال الصعيد: 26 –  18.
- جنوب الصعيد: 29 – 20 .

السبت المقبل
أما طقس السبت المقبل فسيشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية والغربية وتكون متوسطة الشدة

ويستمر غائما على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

كذلك  شمال وجنوب الصعيد يكون فيه الطقس غائما  مع هبوب ورياح شمالية غربية.

ومن المتوقع لدرجات الحرارة  أن تكون كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري : 25 ـ 17.
- السواحل الشمالية : 25 ـ 20.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر :  27 ـ 24.
- شمال الصعيد : 26 ـ 18.
- جنوب الصعيد:  27 ـ 20 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة من الخميس حتى السبت.. أمطار وبرودة ورياح

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