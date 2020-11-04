"إئتلاف أولياء الأمور": قرار إلغاء الزيادة السنوية بالمدارس الخاصة جيد.. ونطالب بآلية لضمان تنفيذه

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قالت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء نسب الزيادة المقررة في مصروفات العام الدراسي الحالي للمدارس الخاصة "عربي ولغات ودولي" أو تخفيضها، قرار جيد ويراعي ظروف أولياء الأمور في ظل جائحة كورونا.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أغلب أولياء الأمور تأثر وضعهم المادي في ظل جائحة كورونا خاصة الذين يعملون في عمل خاص، مؤكده أن قرار إلغاء الزيادة السنوية المقررة هذا العام يصب في صالحهم ويراعي ظروفهم المادية ويرفع عبئ مادي عنهم وسط كم الأعباء التي يتعرضون لها.



وتخوفت عبير من عدم التزام المدارس الخاصة بتنفيذ قرار وتوجيهات وزارة التعليم بإلغاء نسبة الزيادة المقررة أو تخفيضها، مطالبه الوزارة بوضع آلية تضمن تنفيذ القرار وإلزام المدارس الخاصة به، مستطرده: "طبعا الأفضل إلغاء نسبة الزيادة المقررة في المصروفات هذا العام بدلا من تخفيضها مراعاة لظروف أولياء الأمور، خاصة إن أغلب الطلاب لا يذهبون المدارس بشكل يومي".