بعد بورسعيد.. تعرف على مواعيد الإطلاق الرسمي للتأمين الشامل في المحافظات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسير الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، حيث تنطلق الشهر المقبل في الأقصر من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزًا صحيًا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مواعيد الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.

الأقصر
تنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا في محافظة الأقصر، شهر ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا صحيا.

الإسماعيلية
ومن المقرر افتتاح المنظومة رسميا في فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم إطلاقها بشكل تجريبي منتصف نوفمبر الجاري، في 12 مستشفى و39 وحدة ومركزا صحيا.

أسوان
وفي أسوان، ستنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميا في فبراير من العام المقبل من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزا صحيا.

 السويس وجنوب سيناء
بينما تنطلق منظومة التأمين الصحي بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، في شهر مارس 2021، بعد التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا في جنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا في السويس. 

وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، في محافظة بورسعيد يوليو الماضي في 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، ليحصل 920 ألف مواطن على الخدمة بعد سداد الاشتراكات، كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات والمساهمات عن المواطنين غير القادرين .

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، رسميا، في نوفمبر الماضي، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

وتعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

وطالبت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، المنتفعين بالخدمات بمحافظة بورسعيد بالحرص على تقييم الخدمات التى حصلوا عليها بعد انتهائهم من خلال أجهزة Feed Back Machine والتي يتم توفيرها لأول مرة داخل المستشفيات لتقسيم الأداء والتعرف على السلبيات والتحديات وتجاوزها.

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