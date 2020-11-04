إصابة طفلة بطلق ناري بعينها خلال حفل زفاف بشبرا الخيمة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، برصاصة طائشة بعينها عن طريق الخطأ، بحفل زفاف بمدينة شبرا الخيمة، أثناء وقوفها بشرفة مسكنها، جرى نقل المصابة المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بإصابة طفلة عمرها 8 أعوام، بعينها اليسرى، أثر إطلاق عيار ناري طائش بإحدى الأفراح بالقرب من مسكنها، الكائن دائرة القسم، أثناء وقوفها بشرفة منزلها، وخلال احتفال أحد المدعوين بالزفاف، أطلق أعيرة نارية، استقر أحدهما بعين المجني عليها.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى ضبط المتهم مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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