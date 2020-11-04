بحثا عن الكنز.. حجز المتهمين بالتنقيب عن الآثار بطريق الإسكندرية الصحراوي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحجز المتهمين، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بحثا عن الكنز. 

باشرت النيابة العامة، بشمال التحقيق في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مزرعة بالطريق الصحراوي، مما اسفر عن مصرع شخص وضبط اثنين من المتهمين. 

واعترف المتهمان أمام النيابة، أنهم كانوا يعتقدوا أن هناك كنز، ولكن بعد حفرهم لم يجدوا كنز، فاثناء انتهاءهم من الحفر وعدم العثور على كنز، فوجئوا بوجود الشرطة.

لقى شاب مصرعه، حال تنقيبه عن الآثار، داخل مزرعة بطريق "القاهرة إسكندرية" الصحراوي، في الإتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب حال حفره تنقيبا عن الآثار، بطريق "القاهرة إسكندرية" الصحراوي.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات لانتشال الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة. 

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