القطاع الخاص الأمريكي يواصل أدائه السلبي للشهر السادس على التوالي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:37 م
دونلد ترامب
دونلد ترامب
الفجر الاقتصادي
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واصل القطاع الخاص الأمريكي إضافة وظائف لسادس شهر على التوالي خلال أكتوبر، لكن بأقل من تقديرات المحللين، إذ إن موجة الإصابة الثانية بفيروس "كورونا" أعاقت انتعاش التوظيف بقدر التوقعات.

وأظهرت البيانات الصادرة من "موديز" و"إيه دي بي" أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 365 ألف وظيفة خلال أكتوبر مقابل توقعات بأن يضيف 650 ألفاً، وبعد أن أضاف 753 ألفاً في سبتمبر السابق له.

وبلغ إجمالي الوظائف التي أضافها قطاع الخدمات 348 ألفاً إذ أضاف قطاع الضيافة 125 ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع التجارة والنقل والمرافق 53 ألف وظيفة.


وعلى الجانب الآخر، أضاف قطاع الموارد الطبيعية والتعدين 3 آلاف وظيفة، فيما تمت إضافة 7 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع و7 آلاف وظيفة في قطاع البناء.


هذا ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية الشهري عن أكتوبر يوم الجمعة وسط توقعات بتراجع معدل البطالة عند 7.6%.

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