زيدان يدعم مارادونا في محنته

وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني رسالة دعم إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ.









وقال زيدان عقب الفوز على فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين: " أتمنى وأدعو بأن يكون كل شيء على ما يرام هذا ما نتمناه له وللعائلة".









وخضع مارادونا لعملية جراحية إثر تعرضه لنزيف في المخ وقال سيباستيان سانشي المتحدث بإسمه أمس الثلاثاء أن عملية دييجو مارادونا إنتهت وكانت ناجحة.



