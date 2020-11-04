ضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطور بالمحافظات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح قطاع الأمن العام، باشراف اللواء علاء الدين سليم من ضبط متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

توصلت التحريات بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية إلى قيام العنصر الإجرامى شديد الخطورة (سن 21 عاطل والسابق إتهامه فى عدد 6 قضايا "سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح نارى وبلطجة، ضرب شروع فى قتل وبلطجة") والمطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات قسم الكردى "بلطجة"وكذا المطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا - بلطجه -شروع في قتل – سرق بالاكراه –مخدرات، بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر وإتخاذهمن المنطقة الواقعة ما بين دائرتى مركز منية النصر وقسم الكردى مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرام. 

ونظرًا لإستهدافه وتضيق الخناق عليه قام بالهروب والإختباءبالحى الأول بدائرة قسم دمياط الجديدة بنطاق أمن دمياط. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى الدقهلية ودمياطولدى إستشعاره بأحد الأكمنة بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههاعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتله وعُثر بجوار جثته على(مسدس "ماركة حلوان" وعدد 8 طلقات منهم ثلاثةأظرف فارغة من ذات العيار). 

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