محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار ويتابع عملية تصريف المياه (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاعت فضائية "TEN"، تقرير مصور يستعرض تفاصيل قيام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار بالمحافظة اليوم، ومتابعة عملية تصريف المياه.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال النوة الحالية واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وتفقد المحافظ في هذا الاطار عددا من أحياء الاسكندرية للوقوف علي موقف تراكمات المياة، مؤكدا أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين الانتهاء من النوة الحالية، وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ونوه المحافظة أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وضربت الأمطار الغزيرة، شوارع محافظة الإسكندرية، مع بداية نوة جديدة من فصل الخريف، وسط حذر كبير من المواطنين، حيث بدت سماء المحافظة في وقت الغروب بسبب وجود السحب المغيمة على مناطقها، مع إنتشار رياح شديدة أجبر العديد من المواطنين على الإختباء وإغلاق نوافذ منازلهم.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.

طقس الخميس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة، كفر الشيخ)، وامطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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