"سي إن إن": نتائج الفرز الجزئي تظهر تقدم بايدن 50.2% مقابل 48.3% لترامب

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن شبكة سي إن إن، بأن نتائج الفرز الجزئي حتى الآن تظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن 50.2%، مقابل 48.3% للرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب.

وتقدم الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، في ولايات جورجيا وميشيغان وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وألاسكا، فيما تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايتي نيفادا وويسكونسن.

وقد أحرز بايدن، مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 224 من أصل أعضاء المجتمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب على مستوى 213 صوتا، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قدرت عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا.

ويذكر أن المرشح الفائز، يحتاج إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا.