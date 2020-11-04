خاص.. تطورات جديدة بشأن ضم صفقة سيرينو للأهلي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن تطور جديد بشأن صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي سيقوم بتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات، للسفر إلى مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، من أجل التفاوض حول حسم الصفقة.


وأضاف المصدر: "المارد الأحمر تواصل مع خالد علي المنسق الإعلامي لنادي صن داونز والمعروف بانتمائه للقلعة الحمراء، من أجل استقبال مدير التعاقدات هناك".


وتابع: "خطوة النادي الأهلي تأتي بعد وصول الطرفين لمفاوضات متقدمة، ولكنها تعطلت خلال الساعات الماضية، وسفر أمير من أجل إحياء آمال الصفقة مجددًا".


ويعتبر سيرينو هو واحد من أهداف النادي الأهلي، التي يسعى للتعاقد معها بأوامر من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

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