محافظ محافظ أسوان يشهد توفيع برتوكول لتطوير 18 حضانة أطفال ويؤكد على أهمية البرنامج القومى لتطوير دور الحضانات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات توقيع برتوكول التعاون الثلاثى بين وزارة التضامن الإجتماعي وجمعية خير وبركة، وأيضًا 18 جمعية أهلية لتنمية المجتمع تحت شعار مشروع حضانتى مستقبلى ضمن البرنامج القومى لتطوير دور الحضانات وذلك للقيام بأعمال تطوير شاملة لعدد 25 فصل داخل 18 حضانة أطفال كمرحلة ثانية وبتكلفة 6 مليون جنية فيما تضم المرحلة الأولى 200 فصل آخر داخل 64 حضانه أخرى، وذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجانب محمد يوسف وكيل مديرية التضامن الإجتماعى وأيمن بدر مدير المشروعات بجمعية خير وبركة،فضلًا عن ممثلى الجمعيات الأهلية.


وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لمؤسسات المجتمع المدنى ومنها جمعية خير وبركة لمساندة الجهود التنفيذية ودفع عمليات التنمية الجارية بمختلف المجالات.


مشيرًا إلى أهمية البرنامج القومى لتطوير دور الحضانات والذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى من أجل تحسين ورفع كفاءة دور حضانات الأطفال بمختلف المحافظات ومنها محافظة أسوان.


كما أشاد أشرف عطية بدور هذا البرنامج القومى ومساهمته فى توفير كافة أوجه الرعاية المتكاملة لأبناء المحافظة وخاصة النشء منهم بمرحلة الطفولة المبكرة من خلال تهئية المناخ الملائم لهم لتصبح الحضانات مواقع جمالية حضارية ومجهزة بالأثاثات ومختلف الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.


ومن جانبه أكد محمد يوسف بأنه ضمن البرنامج القومى لتطوير دور الحضانات فإنه جارى الإنتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية 8 مليون جنية بالتعاون بين المديرية وجمعية الحجندية وعرب العقيلات حيث تم الإنتهاء من 43 حضانه وجارى العمل في 21 حضانة.


موضحًا بأن بروتوكول التعاون مع جمعية خير وبركة يستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنشآت والمبانى للحضانات المستهدفة، بجانب تزويدها بمختلف الأجهزة والوسائل التعليمية الحديثة، علاوة على تدريب العاملين والمشرفات بالحضانات والوحدات الإجتماعية من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم للتعامل مع المناهج الدراسية الحديثة التى يتم إعدادها عن طريق وزارة التضامن الإجتماعى حتى تواكب التطور التكنولوجى ومقتضيات العصر وتطبيقها داخل الفصول، وهو الذى سيتواكب مع عمل ندوات لتوعية أولياء الأمور بآليات التربية السليمة للأطفال فى هذه المرحلة العمرية الهامة.

أخبار تهمك

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ أقل من ساعتين

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ أقل من ساعتين

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مستقبل كهربا وصالح جمعة داخل الأهلي في خطر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. تطورات جديدة بشأن ضم صفقة سيرينو للأهلي

منذ ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتلقى مفاجأة سعيدة قبل نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

02:49 م

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

03:00 م

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

02:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه