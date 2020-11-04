تحذير ناري من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل موقعة الرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حذر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبي الفريق من القيام ببعض الأمور الخطيرة خلال موقعة الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا.


وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبي الفريق وحذرهم من التهور في الكرات المشتركة لتفادي الحصول على بطاقات صفراء أو حمراء والتي من الممكن أن تؤدي إلى غياب أحدهم عن النهائي حال وصول الزمالك له.


ووجه المدير الفني تعليماته لجميع اللاعبين بضرورة الحذر وعدم إعطاء الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي أي من الكروت للاعبين وخص في نهاية حديثة الثلاثي محمد ابوجبل وطارق حامد ومصطفى محمد خاصةً وأن كل منهم يخوض اللقاء وهو يملك في جعبته إنذارين.

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