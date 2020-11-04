بايرنج ميونخ ينتظر قرار ديفيد ألابا

صرح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه إن ديفيد ألابا عليه أن يتخذ القرار بنفسه الآن فيما يتعلق بتجديد عقده مع بايرن.





وأوضح رومينيجه في تصريحات إلى صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية اليوم الأربعاء بأن ألابا يجب "أن يتخذ قراره بنفسه الآن".





وأضاف : "أعتقد أننا جميعا في النادي نفكر بنفس الأسلوب. نريد بقاء ألابا مع الفريق... إنه شخص رائع ولاعب بارز".





ويمتد عقد ألابا مع بايرن حتى نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021 ، ولكن النادي واللاعب لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق جديد بشأن استمرار اللاعب مع الفريق حيث تشير التقارير إلى وجود فارق هائل بين ما يعرضه بايرن من راتب وما يطلبه اللاعب.





وقال هيربرت هاينر رئيس النادي يوم الأحد الماضي إن العرض الذي رفضه وكيل ألابا سابقا لم يعد على طاولة التفاوض.





وشرح رومينيجه تحرك النادي قائلا : "نسير في دوائر منذ شهور... وفي لحظة ما ، يتعين علينا بدء التخطيط للموسم الجديد. نحتاج إلى أن نعرف ما إذا كان ديفيد (ألابا) سيستمر مع بايرن أم لا ؟".





وفي حالة عدم توقيع ألابا على عقد جديد مع النادي البافاري ، فإنه سيرحل عن صفوف الفريق في صيف 2021 في صفقة انتقال حر.