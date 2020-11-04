البرلمان العربي يشارك في متابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمصر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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شكل صاحب المعالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وفداً رسمياً برئاسة معالي النائب حسن طاهر البرغوثي نائب رئيس البرلمان العربي وعضوية عددٍ من أعضاء البرلمان العربي من عدد من الدول العربية لمتابعة الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية المقرر إجرائها يومي 7 و8 نوفمبر 2020 م، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات، وفي إطار حرص البرلمان العربي على متابعة كافة الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية.

ولهذه المناسبة صرح معالي النائب حسن البرغوثي أن وفد البرلمان العربي سيتابع سير العملية الانتخابية لهذه الجولة عبر خطة عمل تم وضعها لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى عددٍ من المحافظات المصرية التي تشملها الجولة الثانية من الانتخابات، وكذلك متابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

مضيفاً أن وفد البرلمان العربى سيقوم بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي تمهيداً لرفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، وسيتضمن التقرير ملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة الجولة الثانية من  العملية الانتخابية، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً لعرض أهم ملاحظات وفد البرلمان العربي على العملية الانتخابية.

وجدير بالذكر أن وفداً رسمياً برئاسة رئيس البرلمان العربي كان قد قام بمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي عقدت يومي 24 و25 أكتوبر 2020.

وتأتي متابعة البرلمان العربي لهذه الانتخابات البرلمانية الهامة لأحد أعرق البرلمانات العربية انطلاقاً من مهامه في دعم الاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية.

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