بعد ارتفاع إصابات كورونا.. محافظ أسوان: ورفع درجة الإستعداد ونراهن على وعى المواطن

Advertisements

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة بتفعيل غرامة عدم إرتداء الكمامة بواقع 4 الآف جنية للمخالفين، مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعى ومنع الإزدحام سواء فى وسائل المواصلات أو المقاهى أو الكافيهات أو المطاعم أو المصالح الحكومية والمواقع الخدمية وخاصة المدارس والجامعة ومراكز الشباب والأندية الرياضية.



جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان لإجتماع خلية إدارة أزمة كورونا والذى يأتى إنعقاده تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار جائحة كورونا، وقد حضر الإجتماع كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن، بجانب وكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، بجانب مديرى هيئة الإسعاف ومستشفيات أسوان الجامعى والتأمين الصحى،



وقد أكد اللواء أشرف عطية على التناغم والتكاتف بين أجهزة المحافظة وأيضًا المجتمع المدنى والقطاع الخاص لرفع درجة الوعى لدى المواطن الأسوانى من أجل إلتزامه بالتدابير الإحترازية للحفاظ على حياته وسلامة الآخرين حيث سيتم التشديد على مواقف وسيارات السيرفيس وأيضًا الأماكن التى تشهد تجمعات بكمائن وزيارات مفاجئة لإتخاذ الإجراءات اللازمة والغرامات الرادعة والفورية ضد أى إهمال أو عدم مبالاه لحماية المجتمع من أى مخاطر،



وطالب برفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات والإسعاف والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية للعاملين بالمشروعات الجارية، علاوة على الإستمرار فى تطبيق تحليل الـ PCR فى المطارات والموانئ لمنع تسلل أى مرضى مصابين بالمرض إلى داخل المحافظة.



وفى نهاية الإجتماع وجه أشرف عطية إلى دراسة المقترحات التى تم إستعراضها لوضع سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة فى حالة تزايد معدلات الإصابة بها.