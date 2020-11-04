"تموين الفيوم": ضبط 49 أسطوانة غاز كبيرة الحجم أثناء بيعهم بالسوق السوداء بسنورس

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحملات التموينية على الأسواق وتحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم.





وتمكنت حملة رقابية برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، والمهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة والمفتشين خالد سيد، وأسامة صديق، وحمادة سيد، ومصطفى أمين، ورمضان الهواري، حيث تم ضبط سيارة محملة بعدد 49 أسطوانة غاز كبيرة الحجم أثناء بيعها في السوق السوداء بناحية بندر سنورس وبدون تصريح وبالتنسيق مع إدارة تموين طامية، تبين أن هذه الكمية من الغاز خاصة بأحد مستودعات الغاز بطامية، وقام بالتصرف فيها بناحية سنورس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والغاز وتحرير محضر، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



