غياب داني إنجز عن ساوثهامبتون 6 أسابيع

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن رالف هازنهاتل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ساوثهامبتون غياب نجم الفريق داني إنجز عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب إصابة على مستوى الركبة.


وأصيب إنجز خلال فوز فريقه على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف بعد تسجيله الهدف الخامس له في المسابقة لكنه خرج مصاباً بعد إصطدامه مع محمود حسن تريزيجيه.


وقال هازنهاتل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن إنجز سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها فريقه ضد نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة القادم.

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