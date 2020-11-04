خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.


وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق.


وتابع: "خطوة المارد الأحمر، ستأتي بعد فشل تسويق اللاعب وعدم وجود العرض المناسب لرحيله، فضلًا عن رفض دا كوستا الانتقال لأحد الأندية المصرية".


وتمسك اللاعب بالحصول على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.


ويسعى النادي الأهلي، لإنهاء أزمة جيرالدو من أجل السماح لقيد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الجديد، والذي تم التعاقد معه من صفوف الرجاء المغربي، بالموسم الجديد.

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