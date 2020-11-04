الكشف عن سيارة جينيسيس GV70 SUV الجديدة كلياً (صور)

ثاني سيارات الدفع الرباعي الفاخرة التي تنتجها العلامة التجارية الكورية بعد GV80 الأكبر هي أيضًا نموذجها الخامس





كشفت العلامة التجارية الكورية " جينيسيس"، الذراع الفاخرة لشركة هيونداي موتور، رسمياً عن الشكل الخارجي والداخلي لسيارة الدفع الرباعي الثانية Genesis GV70 SUV، والذي طال انتظارها في مجموعة العلامات التجارية الفاخرة، حيث ينضم إلى سيارات الصالون G70 و G80 و G90 ، بالإضافة إلى السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GV80 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.





يتبع تصميم GV70 هوية التصميم الخاصة بالعلامة التجارية ، مع وضع Crest Grille المألوف أقل من المصابيح الأمامية الرباعية، مما يزيد من المظهر الرياضي للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.





ويبرز الخط المميز الذي يمتد على طول جانب السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وخط السقف الأنيق الذي يشبه الكوبيه مظهر GV70 القوي والمتماسك.









وقال سانج يوب لي ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تصميم جينيسيس العالمي: “ جينيسيس GV70 SUV الجديده المصممه بجرأة تفتح آفاقًا جديدة لـ Genesis من خلال نقاء تنفيذ التصميم، إن هذا يتبع طرازات جينيسيس G80 و GV80 التي أظهرت التوازن المثالي لهويتنا التصميمية "الأناقة الرياضية".





يتميز التصميم الداخلي للطراز الرياضي بألوان وتطعيمات حصرية، بما في ذلك عجلة قيادة رياضية ووحدات تحكم وأبواب من ألياف الكربون ، والتي تهدف إلى إبراز صورتها الديناميكية.



