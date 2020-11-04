برنامج طبي لنجم الأهلي للحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد محمود طبيب الفريق، برنامج تأهيلي خاص لنجم الفريق، من أجل تجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر، للوصول بالجاهزية التامة للاعب حسين الشحات نجم الفريق، خاصةً أنه من العناصر الهامة للفريق والجهاز الفني.

وكان الشحات، غاب عن المشاركة في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش الاخيرة بالدوري العام، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يعود الفريق لتدريباته الجماعية يوم السبت المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب ختام الدوري.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري بدلًا من 6 من نفس الشهر، على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

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