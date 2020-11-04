تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك الشاحن في الفيشة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض الأفعال التى يقوم بها المواطنين وترفع من معدلات استهلاكهم من التيار الكهرباء وبالتالي قيمة الفاتورة.





وأوضح "الجهاز" من خلال منشور له على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان" خطوات بسيطة يمكن فعلها فى بضع دقائق للتعامل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية"، أن شاحن الموبايل رغم عدم توصيله بالهاتف يقوم باستهلاك كميات كبيرة من التيار الكهربائي على عكس ما يعتقد بعض الناس ان الشاحن عند وضعه في فيشة التيار الكهربائي دون توصيلة لا يستهلك أي تيار.









ونصح الجهاز المواطنون بضرورة نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول او غيره من انواع الشواحن حيث أن استمرار الفيشة فى مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة (وهو ما يسمى وضع الاستعداد)، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر فى الكهرباء.